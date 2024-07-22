2024-07-22 21:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – واسط

أعلنت قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، اعتقال خمسة اشخاص يحملون اسلحة غير مرخصة في واسط.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوات الفوج الثاني في اللواء الرابع تمكنت من القاء القبض على خمسة مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة وبحوزتهم اسلحة خفيفة غير مرخصة في قضاء الصويرة بمحافظة واسط".

وأضافت، أن "العملية نمت بالاشتراك مع خلية الصقور وجهاز الامن الوطني بالمحافظة وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع، حيث تم تسليم المطلوبين الى جهة الطلب اصوليا".