القبض على 19 متهما بينهم "إرهابي" في الكرخ والرصافة

2024-07-22 21:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، القبض على 19 متهما بينهم "إرهابي" ومخالفين لضوابط دائرة الإقامة والجنسية وآخرين وفق مواد قانونية مختلفة في جانبي الكرخ والرصافة.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة من الفرقتين الأولى والثانية شرطة اتحادية وبعمليات منفصلة، تمكنت من إلقاء القبض على 19 متهما بينهم إرهابي مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب بعد متابعة ورصد تحركاته ضمن منطقة الغزالية ومخالفين لضوابط وشروط دائرة الإقامة والجنسية وآخرين وفق مواد قانونية مختلفة في جانبي الكرخ والرصافة".

وأضافت، إنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".