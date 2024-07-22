2024-07-22 22:12:07 - المصدر: منصة إيشان

رد النائب المستقل، سجاد سالم، اليوم الاثنين، على الدعوات المطالبة برفع الحصانة عنه، إثر حديثه عن قيام متهمين بقتل متظاهري تشرين بنصب مجالس العزاء في أيام شهر محرم. وقال سالم في تدوينة عبر فيسبوك وتابعتها منصة “إيشان”: “تتواصل الهجمة والتحريض ضدنا من قبل قطعان صابرين نيوز حتى وصلت لمستويات خطيرة من التحريض والكذب وهدر […]

ظهرت المقالة سجاد سالم يرد على دعوات رفع الحصانة عنه: قطعان “صابرين نيوز” أهدروا دمي أولاً على ايشان.