بمعدل 100٪.. الأول على العراق بالدراسة الكوردية يحقق العلامة الكاملة ويعطي الفضل لوالديه

2024-07-22 22:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الطالب الأول على الدراسة الكوردية في تربية كركوك، يوم الاثنين، أنه حقق العلامة الكاملة بمعدل 100% في الامتحانات الوزارية العامة في قسم اللغة الكوردية والذي جاء بالمركز الأول على مستوى العراق.

وقال الطالب كاردو فرحان لوكالة شفق نيوز، إنه "تمكنت من تحقيق المركز الأول على مستوى العراق للدراسة الكورية وحققت معدل 100 في كل الدروس وهذا الإنجاز يأتي بفضل من الله تعالى ومساعدة والدي ووالدتي فهما كانا يسهران معي في القراءة والحمد لله ما ضاع تعبي وتعبهم".

وأضاف أن "الاستعداد الجيد والقراءة كانت بمعدل أكثر من 10 ساعات يومية وبمتابعة أبي وأمي واي سؤال كنت لا اعرفه اسأل والدي ووالدتي واستعين في بعض المرات على الدروس التي متوفرة في شبكة التواصل لفهم موضوع أو مسألة والتوفيق من الله".

وتابع أن "معدلي يؤهلني لأن أكون طبيبا وأعمل على علاج اهالي كركوك وكوردستان فإن نجاحي فرح لا يوصف".