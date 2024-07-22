تشيلسي يدعم صفوفه بلاعب جديد

2024-07-22 22:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين، تعاقده مع المدافع الدولي الأمريكي الشاب كاليب وايلي لتدعيم صفوفه استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2024-2025.وانضم وايلي لصفوف تشيلسي قادما من أتلانتا يونايتد، موقعا على عقد مدته ستة أعوام، مع خيار التمديد لعام آخر ضمن صفقة ستكلف الفريق اللندني 10.9 مليون دولار وفقا للتقارير.وقال "البلوز" عبر موقعه "يسر نادي تشيلسي الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الأمريكي الدولي كاليب وايلي".ويلعب وايلي (19 عاما) في مركز الظهير الأيسر مع الفريق الأول لأتلانتا منذ عام 2022، وقد خاض أولى مبارياته الدولية مع منتخب بلاده أمام المكسيك في أكتوبر 2023.وسيشارك وايلي مع المنتخب الأمريكي في أولمبياد باريس 2024 حيث يتواجد حاليا.