العراق وفرنسا يبحثان التعاون المشترك في مجال توطين الصناعة الدوائية

2024-07-22 22:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، مع السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، التعاون المشترك في مجال توطين الصناعة الدوائية.وذكر بيان لوزارة الصحة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي استقبل السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل في مقر الوزارة اليوم الاثنين ، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون الصحي المشترك بين البلدين وخصوصا في مجال توطين الصناعة الدوائية وتبادل الخبرات".واكد الوزير، بحسب البيان، "استعداد الوزارة للتعاون في المجالات كافة لتعزيز الواقع الصحي وتقديم افضل الخدمات" .