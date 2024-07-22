مجلس الأمناء يلتقي الكلداني ويؤكد الأولوية في بناء ثقة رصينة مع رئيس شبكة الإعلام

2024-07-22 22:48:01 - المصدر: واع

بغداد –واعأكد رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ثائر الغانمي، اليوم الاثنين، أن المجلس أهتم أولاً في شأن الشبكة الداخلي ومن جملة الأولويات هي بناء علاقة ثقة رصينة ذات أثر عام مع رئيس الشبكة كريم حمادي.جاء ذلك خلال زيارة اجراها رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي لرئيس حركة بابليون ريان الكلداني"، لافتا إلى أن "الكلداني عبر عن ترحيبه بهذه الزيارة وأكد دعمه للمجلس وثقته بأعضاءه".وأشار رئيس المجلس ثائر الغانمي، إلى الاهتمام أولاً في شأن الشبكة الداخلي، ومن جملة الأولويات هي بناء علاقة ثقة رصينة ذات أثر عام مع رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي".فيما تحدث أعضاء مجلس الأمناء عن المرحلة الأولى من عملهم، معبرين عن "نيتهم الجادة في احداث الأثر الأفضل على المستويين المهني والمالي لشبكة الإعلام العراقي".من جانبه أكد رئيس حركة بابليون ان الدورة من أعضاء مجلس الأمناء نعقد عليها الكثير من الآمال، ونتوقع لها النجاح".