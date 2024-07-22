لجنة النزاهة تعلن إعداد جدول لاستضافة الوزراء والمحافظين

2024-07-22 22:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن عضو لجنة النزاهة النيابية النائب حميد الشبلاوي، اليوم الإثنين، إعداد جدول لاستضافة الوزراء والمحافظين لتقييم عملهم.وقال الشبلاوي في تصريح- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة النزاهة وخلال اجتماع عقدته في البرلمان أكدت متابعة جميع الملفات في الوزارات وستكون هنالك استضافة للوزراء والمحافظين كافة؛ لتقييم عملهم داخل قبة البرلمان".وأضاف، أن "الفترة الماضية كانت كفيلة في تقييم عمل الوزراء والمحافظين، في تنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين"، موضحا، أن "اللجنة ستشرع بزيارات ميدانية للمحافظات".