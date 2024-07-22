النفط يهبط الى أدنى مستوى له في 5 أسابيع

2024-07-22 22:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم الإثنين، (22 تموز 2024)، بأن سعر النفط يهبط إلى أدنى مستوى له في 5 أسابيع مع تقييم المتداولين للوضع السياسي في الولايات المتحدة.

وانخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس انسحابه من السباق الرئاسي بينما يترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات على احتمال بدء الولايات المتحدة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

وبحلول الساعة 12:22 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.5% إلى 82.18 دولار للبرميل في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 51 سنتا إلى 79.62 دولار للبرميل.

ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة في 30 و31 يوليو/تموز والذي يتوقع المستثمرون أن يبقي البنك فيه على أسعار الفائدة.

لكنهم سيتلمسون المزيد من الأدلة على أن التخفيض سيحدث في اجتماع سبتمبر/أيلول.







