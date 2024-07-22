رغم نوايا "انهاء العمليات العسكرية".. صحيفة تركية تكشف ارسال انقرة "قوات إضافية" الى العراق

2024-07-22 23:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

كشفت صحيفة "تركيا توداي" التركية، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، عن قيام أنقرة بإرسال المزيد من القوات العسكرية إلى داخل الحدود العراقية بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق نيته إيقاف العمليات العسكرية في الشمال العراقي والسوري.

وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "الحكومة التركية قامت وبشكل مستمر منذ أيام بإدخال المزيد من العناصر العسكرية إلى داخل الأراضي العراقية وتحديداً في منطقة هاركوك، مضيفة أن "القوات التركية باشرت أيضا بتشييد المزيد من القواعد العسكرية ونقاط التفتيش التي تهدف من خلالها للسيطرة على تحركات حزب العمال الكردستاني".

وتابعت أن "مصادر من داخل القيادة العسكرية التركية أكدت لنا وجود مخططات للسيطرة على جبال غارا وإقامة تواجد عسكري دائم في الشمال العراقي يهدف للحد من تحركات حزب العمال".

يشار الى ان الرئيس التركي اعلن الأسبوع الماضي عن نيته "إيقاف العمليات العسكرية في الشمال العراقي والسوري"، مؤكدا توجيه دعوة الى الرئيس السوري بشار الأسد عبر وساطة عراقية لتحقيق "السلام وتطبيع العلاقات مع دمشق"، بحسب وصف الخارجية التركية.



