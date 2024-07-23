العراق "ينوي" استيراد اللحوم من دول إفريقية

2024-07-23 00:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، (22 تموز 2024)، عن نية العراق استيراد لحوم من دول إفريقية لتغطية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية.

وقالت الزراعة في بيان مقتضب وعاجل، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الوزير عباس جبر المالكي سيزور قريباً عدداً من الدول الافريقية لفتح منافذ استيراد جديدة للحوم الحمراء".

ولفتت الى ان الزيارة تأتي "للمساهمة في تخفيض اسعار اللحوم في السوق المحلية".

يشار الى ان اللحوم الحمراء تشهد منذ أشهر ارتفاعاً في الأسواق المحلية في العراق حيث يتراوح سعر الكيلو غرام الواحد منها بين 20 الى 22 ألف دينار بالنسبة للحوم الغنم، وأقل من ذلك للحم العجل.