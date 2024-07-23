2024-07-23 00:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

تواصل فرق الإطفاء الاثنين، جهودها لاحتواء الحريق الهائل الذي لا يزال مشتعلا في ميناء الحُديدة بغرب اليمن، بعد يومين من غارة إسرائيلية أصابت خزانات نفط ومحطة لتوليد الكهرباء في الرصيف البحري الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثي. بحسب وكالات الأنباء، ما زالت ألسنة اللهب الكثيفة والدخان الأسود تتصاعد في السماء لليوم الثالث منذ غارة السبت، فيما يبدو أن فرق الإطفاء لم تحرز تقدما يذكر، إذ أن الحريق ما زال يمتد في بعض أجزاء الميناء، وسط مخاوف من وصوله إلى منشآت تخزين المواد الغذائية. وأظهرت صور أقمار اصطناعية عالية الدقة التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" ألسنة اللهب تلتهم منطقة تخزين الوقود المتضررة