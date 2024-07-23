بغداد تنوي تقديم مقترح لخفض سعر البنزين المحسن

2024-07-23 00:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد، صفاء المشهداني، عن نية المجلس رفع مقترح الى مجلس الوزراء لخفض سعر البنزين المحسن الى 600 دينار. وقال المشهداني، إن الأيام المقبلة ستشهد رفع مقترح رسمي إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء لخفض سعر البنزين المحسَّن إلى 600 دينار للتر الواحد بدلاً من 850. يذكر ان الحكومة قررت في وقت سابق، رفع سعر البنزين المحسن من 600 دينارا الى 850 دينارا، والسوبر الى 1250 دينارا.