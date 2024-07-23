تركيا: ربط الكهرباء مع العراق هو بداية لطريق التنمية

2024-07-23 00:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الاثنين، استئناف بلاده تصدير الكهرباء إلى العراق اعتباراً من يوم الاحد. وقال بيرقدار في منشور على منصة إكس: اعتباراً من يوم أمس الاحد، استأنفنا تصدير الكهرباء إلى العراق الذي سنساهم معه في ازدهار وسلام منطقتنا من خلال مشروع طريق التنمية. وأضاف: من خلال الاستثمارات التي سنقوم بها، سنجعل مشروع طريق التنمية، طريقاً للطاقة أيضاً. يذكر ان العراق بحاجة الى اكثر من 40 الف ميغاواط لتوفير الكهرباء على مدار الساعة، بينما انتاجه الحالي مع الاستيراد من ايران، لا يتجاوز الـ27 الف ميغاواط.