إيران تصادر سفينة أجنبية تنقل "وقودا مهربا"

2024-07-23 00:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

صادرت إيران سفينة أجنبية كانت تهرّب الوقود في الخليج مساء الاثنين، واعتقلت أفراد طاقمها، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية إيرانية. وقال موقع "مهر" للأنباء، إن البحرية التابعة للحرس الثوري صادرت في مياه الخليج العربي ناقلة نفط تحمل العلامة التجارية "بيتل جوسي" وعلم دولة توغو الإفريقية، تحمل أكثر من 1,5 مليون لتر من الوقود المهرب. وأضاف المصدر نفسه أنه تم نقل السفينة إلى ميناء بوشهر (جنوب غرب) وعلى متنها طاقم مكون من 12 فردا من الجنسيتين الهندية والسريلانكية. في أواخر كانون الثاني/يناير من العام الجاري، صادرت إيران سفينة "ترفع علم دولة في أوقيانوسيا" تحمل مليوني لتر من الوقود المهرب في المنطقة نفسها