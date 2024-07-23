جوارديولا يحسم قراره بشأن ضم نجم باريس

2024-07-23 01:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي موقفه من التعاقد مع أحد نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا أن النادي الإنجليزي لا يفكر إطلاقا في التعاقد مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى بي إس جي هذا الصيف.وأضاف أن دوناروما خارج خطط السيتي، ولا يعد خيارا لتعزيز مركز حراسة مرمى الفريق الإنجليزي.ولفتت أن مانشستر سيتي لا ينوي تعزيز حراسة المرمى بصفقة ضخمة.ويبقى مانشستر سيتي مهددا بفقدان حارس مرماه الأساسي البرازيلي إيدرسون مورايس، الذي تلقى عرضا مغريا من اتحاد جدة.