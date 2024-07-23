النفط يستقر متأثرا بفائض متوقع وسط ضعف الطلب

2024-07-23 08:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، بعد هبوطها في الجلستين الماضيتين مع بقاء المستثمرين حذرين وسط توقعات بوفرة الإمدادات وضعف الطلب بينما يتجاهلون الاضطرابات التي تشهدها حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول سنتين إلى 82.42 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0320 بتوقيت جرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر أيلول سنتين إلى 78.38 دولارا للبرميل.

وتجاهل المتعاملون في الغالب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء مساعيه لإعادة انتخابه وتأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس يوم الأحد.