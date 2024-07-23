يورو: كأس الاتحاد سر انتقالي لمانشستر يونايتد

2024-07-23 08:18:22 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف مدافع مانشستر يونايتد الحالي وليل السابق، ليني يورو، سبباً مفاجئاً وراء اتخاذ قراره بالانتقال إلى النادي الإنكليزي، هذا الصيف، مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، تشمل الحوافز الإضافية.ونشر حساب قناة "تي إن تي سبورتس" بموقع "إكس" تصريحا ليورو، قال فيه: "عندما رأيت اليونايتد يتوج بكأس الاتحاد، أردت حقاً الانتقال للفريق، من أجل الاحتفال مع الجماهير".وكان الشياطين الحمر قد انتزعوا لقب كأس الاتحاد، من بين أنياب مانشستر سيتي، بالفوز عليه في النهائي (2-1).ووقع صاحب ال18 عاماً عقداً مع مانشستر يونايتد، يمتد حتى صيف 2029، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.وجاء انتقال يورو إلى اليونايتد، وسط تقارير أفادت بأن الفرنسي كان يفضل اللعب لريال مدريد، لكن عدم إظهار الأخير جديته في إبرام الصفقة، دفع اللاعب الشاب للموافقة على العرض الإنكليزي.المصدر : كورة