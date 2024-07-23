الثقافة تقيم ندوة حوارية بشأن تربية الأطفال

2024-07-23 08:54:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العباديأقام قسم الدراسات والبحوث في وزارة الثقافة بالتعاون مع دار ثقافة الأطفال، ندوة بعنوان (تربية الأطفال مهمة إنسانية نبيلة ذات أبعاد اجتماعية وتربوية) على قاعة عشتار، في مقر الوزارة.وقال أحد المشرفين على الندوة، حسين سالم مكاون، في كلمة له، صدر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تربية الأطفال بصورة إيجابية ومنظمة، لها تأثيراتها على المجتمَعَين الصغير والكبير، وزرع القيم الأصيلة من خلال الحثّ على التعاون، والعمل على جعل البيوت بيئة صالحة، ومكاناً آمناً لتحقيق الانضباط الإيجابي".وأكد على "أهمية التعاطي مع الأطفال في ما يخص علاقتهم بالتكنولوجيا والأجهزة الذكية وبرامج التواصل الاجتماعي، بصورة منطقية وسطية متّزنة".من جانبه، شدد أحد المشرفين على الندوة، عبد الكريم محسن المصطفاوي، على "دور الأم في احتضان الأطفال وتربيتهم تربية هادئة، وعدم تعنيفهم بحجة تقويم السلوك أو ردع الطفل عن تصرف يعتبره الأهل غير لائق، كي ينشأ الطفل متزناً وخالياً من الاضطرابات النفسية التي يسببها العنف".وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة التي ساعدت الإجابات عليها في تعميم الفائدة في تربية الآباء والأمهات للأطفال.