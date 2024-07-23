2024-07-23 09:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت السلطات العراقية، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على 13 متهماً بينهم أجنبيان وضبط شقة تستخدم لـ"الدعارة ولعب القمار" في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من قيادة شرطة بغداد قسم بغداد الجديدة مع مفارز الفوج التكتيكي وسرية سوات مع دوريات فوج طوارئ السابع مع استخبارات القسم مع استخبارات الفوج وحسب التوجيهات بمتابعة وغلق جميع صالات القمار وبيع الخمور والفنادق والاماكن المشبوهة باشرت وحسب المعلومات المتوفرة ضمن منطقة الغدير بوجود شقة تستخدم للدعارة ولعب القمار والخمر".

وتابع المصدر "على الفور تم مداهمتها وكانت الحصيلة إلقاء القبض على 11 عراقياً مخالفاً بينهم 3 نساء يمارسن الدعارة، واثنان آخران لمخالفتهما شروط الإقامة، وهما (فلسطيني و باكستاني) الجنسية".

واشار الى "تسليم جميع المخالفين الى مركز شرطة بغداد الجديدة".