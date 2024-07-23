لأثرياء العالم.. سعر خيالي لتذاكر ريال مدريد الجديدة

2024-07-23 09:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعخصص نادي ريال مدريد الإسباني (300) مقعد لأثرياء العالم فى ملعب "سانتياغو برنابيو" بداية من الموسم المقبل، وبتكلفة ستكون هي الأكبر فى تاريخ ملاعب كرة القدم.وحولت إدارة النادي الإسباني، ملعب "سانتياغو برنابيو"، إلى أكثر من مجرد ملعب، وأصبح تحفة من التصميم المعماري، بعد التجديدات التي كلفت خزائن الميرينغي أكثر من مليار ونصف يورو.وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد، سيطلق 300 مقعد جديد لكبار الزوار في الملعب، ستكون تكلفة التذكرة في كل مقعد 250 ألف يورو، مما يجعلها التذكرة الأغلى في تاريخ كرة القدم.وقررت إدارة ريال مدريد إضافة الكثير من المميزات لتلك المقاعد التي ستكون تذاكرها جاهزة للشراء في العام المقبل.ووفقاً للشبكة الإسبانية فإن المقاعد ستكون منفصلة عن المدرجات وتوفر أفضل رؤية ممكنة فيها داخل الملعب، وتمت مراعاة الفخامة والتفرد في التصميم، مع منح روادها الطعام وشراء منتجات النادي الحصرية لهم، وإمكانية الوصول للأحداث المختلفة التي يستقبلها الملعب مثل الحفلات ومباريات كرة القدم الأمريكية.وأشار التقرير إلى أن فكر ريال مدريد، في إنشاء تلك المقاعد هو إنشاء منصة للأشخاص الأثرياء حول العالم للتعرف على بعضهم وتكوين صداقات مع الأشخاص الأكثر نفوذاً في العالم.المصدر: سكاي نيوز