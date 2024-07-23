لاختلاسهم مبالغ مالية.. النزاهة: القبض على موظفين في واسط

2024-07-23 10:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أوامر قبضٍ بحقّ اثنين من مسؤولي الجباية في أحد مراكز صيانة الكهرباء بمحافظة واسط؛ لتورُّطهم بعمليَّات تلاعبٍ واختلاسٍ.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق واسط تمكَّن من تنفيذ (4) أوامر قبضٍ بحقّ مُوظَّفين اثنين مسؤولين عن الجباية في مركز صيانة كهرباء الزهراء، مُوضحاً أنَّه - بعد إجراء التحرّي والتدقيق والمُطابقة مع برنامج ترحيل الحاسبة - تبيَّن وجود تلاعبٍ واختلاسٍ في المبالغ الماليَّة المتسلَّمة من المُشتركين في مراكز صيانة الكهرباء، مشيراً إلى عدم تسليمهما مبلغ (7,788,210) سبعة ملايين دينار قام عددٌ من المشتركين بتسديده إلى أمين الصندوق في مركز الصيانة.

وأضاف المكتب إنَّه تمَّ ضبط سجلات الصندوق/ محاسبة الخاص بتسلُّم المبالغ الماليَّة المُسدَّدة، و(13) إرساليَّة ومرفقاتها، و(79) قسيمة دفع أجور الكهرباء، فضلاً عن ضبط استمارة تسديد مبالغ الجباية الخاصَّة بمشتركٍ آخر، لافتاً إلى أنَّه تمَّ تنفيذ أوامر القبض، استناداً إلى قرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط وفق أحكام المادتين (315 و 316) من قانون العقوبات.

على صعيدٍ آخر، ذكر المكتب أنَّ الفريق، الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة / فرع واسط، رصد إقدام مُوظَّفٍ مُتقاعدٍ على اختلاس مبلغ (6,253,550) ستة ملايين دينار خاصٍّ بأسرة أحد المتوفين، مُنوّهاً بصدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط أصل الإضبارة التقاعديَّة الخاصَّة بأسرة المُتوفى ودفتر وصولات "قبض محاسبة".