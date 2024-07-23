النزاهة: تنفيذ أوامر قبض بحق موظفين في كهرباء واسط

2024-07-23 10:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن صدور أوامر قبضٍ بحقّ اثنين من مسؤولي الجباية في أحد مراكز صيانة الكهرباء بمحافظة واسط، لتورُّطهم بعمليَّات تلاعبٍ واختلاسٍ.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط تمكَّن من تنفيذ (4) أوامر قبضٍ بحقّ مُوظَّفين اثنين مسؤولين عن الجباية في مركز صيانة كهرباء الزهراء".

واضافت انه "بعد إجراء التحرّي والتدقيق والمُطابقة مع برنامج ترحيل الحاسبة تبيَّن وجود تلاعبٍ واختلاسٍ في المبالغ الماليَّة المتسلَّمة من المُشتركين في مراكز صيانة الكهرباء وعدم تسليمهما مبلغ (7,788,210) سبعة ملايين دينار قام عددٌ من المشتركين بتسديده إلى أمين الصندوق في مركز الصيانة".

وتابعت الهيئة أنه "تمَّ ضبط سجلات الصندوق/ محاسبة الخاص بتسلُّم المبالغ الماليَّة المُسدَّدة، و(13) إرساليَّة ومرفقاتها، و(79) قسيمة دفع أجور الكهرباء، فضلاً عن ضبط استمارة تسديد مبالغ الجباية الخاصَّة بمشتركٍ آخر"، مبينة انه "تمَّ تنفيذ أوامر القبض، استناداً إلى قرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط وفق أحكام المادتين (315 و 316) من قانون العقوبات".

واشارت انه "وعلى صعيدٍ آخر، انتقل الفريق إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة / فرع واسط، رصد إقدام مُوظَّفٍ مُتقاعدٍ على اختلاس مبلغ (6,253,550) ستة ملايين دينار خاصٍّ بأسرة أحد المتوفين"، مؤكدة ان "أمر قبضٍ وتفتيشٍ صدر بحقّ المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط أصل الإضبارة التقاعديَّة الخاصَّة بأسرة المُتوفى ودفتر وصولات "قبض محاسبة".