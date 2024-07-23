2024-07-23 10:24:07 - المصدر: منصة إيشان

اتهمت إدارة ميسان، الثلاثاء، أصابع الاتهام، نحو المتجاوزين، في قضية إطلاق النار على ديوان محافظة ميسان، مساء يوم أمس. وذكرت الحكومة المحلية في بيان: |تعلن الحكومة المحلية في ميسان بشقيها التشريعي والتنفيذي عن استنكارها للاعتداء الذي تعرض له ديوان محافظة ميسان، من إطلاق نار عبر عجلة مدنية يستقلها افراد خارجين عن القانون، تعرضت مصالحهم المادية […]

ظهرت المقالة إدارة ميسان تتهم “المتجاوزين” بإطلاق النار على ديوان المحافظة أولاً على ايشان.