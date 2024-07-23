2024-07-23 10:24:07 - المصدر: منصة إيشان

يستعدّ مجلس محافظة بغداد لرفع مقترح لخفض سعر البنزين المحسَّن إلى 600 دينار للتر الواحد، وكذلك إعادة النظر بالعمل ببطاقة الماستر في محطات الوقود بسبب كبار السن. وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس، صفاء المشهداني، في تصريح صحفي إن “أغلب الأسر محدودة الدخل غير قادرة على تجهيز مركباتها بالبنزين المحسن، وتلجأ لاستخدام الوقود […]

ظهرت المقالة بغداد تسعى لخفض سعر البنزين المحسن وإعادة النظر باستخدام بطاقات الماستر في محطات التعبئة أولاً على ايشان.