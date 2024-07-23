اليوم .. قمة كروية بين النجف ودهوك لتحديد المتأهل لبطولة أندية الخليج

2024-07-23 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعيحتضن ملعب الشعب الدولي اليوم الثلاثاء، في الساعة السابعة والنصف مساء، مواجهة نهائي الـ(بلاي أوف) التي ستجمع فريق النجف ونظيره دهوك، والتي سيتم في ضوء نتيجتها تحديد الممثل الأخير لأنديتنا الكروية خارجياً تحديداً في بطولة أندية الخليج.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق النجف وصل إلى المباراة الحاسمة من الـ(بلاي أوف)، عقب تغلبه على زاخو بفارق الركلات الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، بينما ترشح دهوك على حساب الزوراء بقرار إداري، لعدم حضور الأخير بسبب المشكلات الإدارية التي يمر بها".وأضاف أن "الفريقين تبادلا الفوز في منافسات دوري نجوم العراق، إذ تفوق دهوك ذهاباً بهدف نظيف، ورد النجف الاعتبار لخسارته وتغلب إياباً بالنتيجة ذاتها".وبين أن "النجف الذي جاء رابعاً في جدول مسابقة دوري النجوم برصيد (67 نقطة)، تبرز أسماء مميزة على غرار محمد قاسم والمهاجم محمد داود وعلاء مهاوي وحمزة عدنان والتونسي حازم المستوري والسنغالي دومنيك ميندي والتوغولي فابريس اغبوتشو والحارس سرهنك محسن، وعلى الجانب الآخر يطمح دهوك سادس الترتيب بـ (58 نقطة)، إلى العودة للديار بانتصار ثمين يكون خير خاتمة لمسيرته هذا الموسم ".