2024-07-23 12:00:07 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي. وذكر بيان للهيئة، أن “غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة على العموم ستكون مقاربة لليوم السابق”، مبينا أن “البصرة وميسان وذي قار تسجل غدا حرارة تلامس الـ49 درجة، ودونها […]

ظهرت المقالة طقس العراق: حرارة 3 محافظات تقترب من الخمسين مئوية غدا أولاً على ايشان.