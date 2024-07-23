2024-07-23 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوقعت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عقدا مع شركة (تي يو في اوستريا) النمساوية يقضي بمنحها ترخيصا بالفحص والتفتيش، لإصدار شهادة المُطابقة في بلد المنشأ المُصدّر للبضائع المُوردة إلى العراق.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، حسين علي داود، وقع العقد عن وزارة التخطيط فيما وقع عن الشركة النمساوية المدير المفوض في العراق فراس مؤيد حسن".وقال داود بحسب البيان: إنه "تم توقيع عقد منح الترخيص، لإصدار شهادة المطابقة والفحص في بلد المنشأ للسلع المُوردة للعراق مع الشركة النمساوية (تي يو في اوستريا)، التي تعدّ احدى الشركات الاوربية العاملة في العديد من الدول، لاسيما جمهورية ايران الاسلامية، لوجود تبادل تجاري كبير معها"، مشيرا إلى أن الشركة ستُقدم خِدمات فحص واصدار شهادة المطابقة للسلع المُستوردة للعراق بما يضمن صحة وسلامة المُستهلك".وأوضح، أن "هذه الشراكة تعدّ خطوة لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع النمسا، وبالنتيجة سيُصب في تعزيز العلاقات بين الجانبين"، داعيا الشركة "للقيام بواجباتها وفق احكام العقد بأسرع ما يمكن من اجل تأمين الإجراءات اللازمة لجودة السلع والخدمات المُقدمة".من جانبه اوضح السفير النمساوي لدى جمهورية العراق اندريا ناسي، الذي حضر مراسيم التوقيع، أن "هذه الشراكة تعدّ مساهمة فريدة من نوعها في إتجاه تعافي العراق من خلال الحصول على سلع جيدة".وأضاف، أن "هذا العقد سيُسهم في تسهيل إجراءات ادخال البضائع إلى العراق واخضاعها لإجراءات الفحص المُسبق والتفتيش بما يُوفر الدعم والحماية للسوق العراقية" .