اليوم .. الزوراء يواجه البيشمركة في نهائي دوري الشباب

2024-07-23 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيضيف ملعب البيشمركة بمحافظة السليمانية في الساعة الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء المباراة النهائية لدوري الشباب بكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024) والتي تجمع فريقي الزوراء بنظيره البيشمركة.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق البيشمركة سيرتدي الزي الأخضر ،بينما يلعب الزوراء بالزي الأبيض".يذكر أن فريق البيشمركة تأهل الى المباراة النهائية عقب فوزه على نظيره النجف بهدف دون رد، فيما تأهل فريق الزوراء الى النهائي على حساب فريق الميناء بهدف واحد مقابل لاشيء.