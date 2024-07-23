المركزي العراقي يحدد 100 شركة لبيع "دولار المسافرين" ومواطنون يطالبون بتعميمها في المطارات

2024-07-23 12:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حدد البنك المركزي العراقي عشرات الشركات الخاصة لبيع الدولار للمسافرين، فيما طالب مواطنون بفتح نوافذ لهذه الشركات في كل المطارات العراقية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن البنك المركزي العراقي حدد أكثر من 100 شركة خاصة تحمل فئة A و B لبيع الدولار للمسافرين إلى جانب مصارف الرافدين والرشيد والمؤسسات المالية الأخرى.

واضاف مراسلنا؛ أن عددا من المسافرين طالبوا بضرورة إلغاء الحجز الإلكتروني من قبل الرافدين لبيع الدولار وذلك على غرار شركات الصرافة ومصرف الرشيد الذين يقومون بشكل مباشر بمنح الدولار واستلامه من مطار بغداد ومن دون الحجز الإلكتروني.

ونوه إلى أن عددا من المسافرين ناشدوا اللجنة المالية وأعضاء البرلمان للضغط على البنك المركزي للسماح للمصارف الحكومية (الرافدين والرشيد) بفتح منافذ بيع الدولار في مطارات النجف وكركوك والبصرة على غرار مطار بغداد وعدم اقتصار الموضوع على مطار بغداد فضلا عن بيع الدولار في المنافذ الحدودية.