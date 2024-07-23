2024-07-23 12:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وقعت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عقدا مع شركة (تي يو في اوستريا) النمساوية يقضي بمنح الشركة المذكورة ترخيصا بالفحص والتفتيش، لإصدار شهادة المُطابقة في بلد المنشأ المُصدّر للبضائع المُوردة إلى العراق.

ووقع العقد عن وزارة التخطيط رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، حسين علي داود، فيما وقع عن الشركة النمساوية المدير المفوض في العراق فراس مؤيد حسن .

وقال داود في تصريح على هامش توقيع العقد: وقعنا اليوم عقد منح الترخيص، لإصدار شهادة المطابقة والفحص في بلد المنشأ للسلع المُوردة للعراق مع الشركة النمساوية (تي يو في اوستريا) . التي تعدّ احدى الشركات الأوروبية العاملة في العديد من الدول، ولاسيما جمهورية ايران الاسلامية، لوجود تبادل تجاري كبير معها. وأوضح الشركة ستُقدم خِدمات فحص وإصدار شهادة المطابقة للسلع المُستوردة للعراق بما يضمن صحة وسلامة المُستهلك.

وأشار داود إلى أن هذه الشراكة تعدّ خطوة لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع النمسا ،وبالنتيجة سيُصب في تعزيز العلاقات بين الجانبين ، داعيا الشركة للقيام بواجباتها وفق احكام العقد بأسرع ما يمكن من أجل تأمين الإجراءات اللازمة لجودة السلع والخدمات المُقدمة .

من جانبه أوضح السفير النمساوي لدى جمهورية العراق اندريا ناسي، الذي حضر مراسيم التوقيع، ان هذه الشراكة تعدّ مساهمة فريدة من نوعها في إتجاه تعافي العراق من خلال الحصول على سلع جيدة .

وأضاف أن هذا العقد سيُسهم في تسهيل إجراءات إدخال البضائع إلى العراق واخضاعها لإجراءات الفحص المُسبق والتفتيش بما يُوفر الدعم والحماية للسوق العراقية .