أراوخو يتسبب بخلاف داخل برشلونة

2024-07-23 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام اسبانية، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن خلاف بين خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مع ديكو المدير الرياضي بشأن موقف النادي من بيع رونالد أراوخو.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، كان "ديكو يدفع بقوة لبيع أراوخو هذا الصيف لتوفير مساحة في فاتورة الرواتب والحصول على إيرادات كافية لاستثمارها في الصفقات".

واضافت ان "قائمة المهددين بالرحيل في برشلونة كانت تضم أيضا رافينيا وفرينكي دي يونغ، لكن تحول ديكو للدفع تجاه بيع أراوخو، بعد أن تعقدت المفاوضات بشأن تجديد عقده"، موضحة أن "وكلاء اللاعب كانوا يراهنون أيضا على صفقة بيع مناسبة لجميع الأطراف في الصفقة".

وبينت أن "لابورتا كان على وشك الاستسلام لرأي ديكو حتى تعرض اللاعب للإصابة في كوبا أمريكا، مما أفسد أي عملية بيع محتملة"، مبينة ان "الأمور كانت في غاية التوتر أكثر مما تم الترويج له علنًا، لأن ديكو رفض رفع عرض التجديد مطلقا، مما فسره أراوخو بأنه دعوة للرحيل".

وأشعل الموقف أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض ضخم لضم أراوخو، لا سيما أن الشياطين الحمر يسعى لاستثمار 250 مليون يورو هذا الصيف.

المصدر: كووورة