2024-07-23 12:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يفتتح يوم غدٍ الأربعاء منتخب العراق الأولمبيّ مشواره في دورة الالعاب الاولمبية في باريس بلقاء منتخب أوكرانيا على ملعب ليون عند الساعة الثامنة مساءً.

ويلعب المنتخب الاولمبي في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات أوكرانيا والأرجنتين والمغرب.

وللمرة السادسة في تاريخه، تأهل المنتخب العراقي إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس.وأكد جبار هاشم مدير المنتخب لوكالة شفق نيوز، إن "لوائح أولمبياد باريس لا تسمح باستدعاء أي لاعب جديد يحل محل المصاب".

وأضاف، "غدًا في المؤتمر الفني سيدرج حسين عامر "الموجود في قائمة الاحتياط" بدلًا من المصاب سعد ناطق، ومتى ما كان سعد ناطق جاهزًا سيعود للقائمة الأساسية".

وتنطلق منافسات بطولة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 بداية من يوم غد الأربعاء 24 إلى الجمعة التاسع من آب موعد المباراة النهائية.

وقال مساعد مدرب المنتخب الاولمبي الاسباني بابلو كراندز، "مستعدون للاولمبياد رغم صعوبة المشوار، وواثقون من تقديم الأفضل في منافسات كرة القدم".

وسيبدأ المنتخب العراقي مشواره بمواجهة نظيره الأوكراني يوم غد الأربعاء الموافق 24 تموز 2024.