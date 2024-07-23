2024-07-23 12:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن سوق العراق للأسواق المالية، اليوم الثلاثاء، استعداده لإطلاق البث شاشة التداول على موقع اليوتيوب، فيما اشار الى الوان البيانات. قال المدير التنفيذي، الخبير طه أحمد عبد السلام، بحسب وثيقة صادرة تلقتها الاقتصاد نيوز، فإن الاعمال الفنية لإظهار شاشات عرض المؤشرات التداول بإضافة الألوان المبينة حسب المركز المالي للشركات لعجز لأحدث بيانات مالية وظهرت على شاشات البث وفي قاعة المستثمرين في السوق اعتبارا من جلسة 2372024 وبالشكل الأتي 1ـ الشركات التي لديها نسبة عجز أكثر من 50 باللوم الأحمر 2ـ الشركات التي لديها نسبة عجز بين 30 50 باللون الأحمر أيضا 3ـ الشركات التي لديها نسبة عجز بين 20 ـ 30 باللون الأصفر 4ـ الشركات الموقوفة باللون الأزرق 5ـ سيتم تحديث على الوان الشركات وفقا لمتغيرات نسبة العجز تباعا. وبشأن اطلاق البث على اليوتيوب، بين عبد السلام، أن جلسة اليوم كذلك ستشهد اطلاق البث عبر موقع سوق العراق للاوراق المالية عبر اليوتيوب، الى جانب بث عبر صفحة السوق على الفيس بوك.