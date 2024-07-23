هيئة التصنيع الحربي تعلن البدء بتجهيز القوات الأمنية بالمدرعات والأسلحة المطورة

2024-07-23 12:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الثلاثاء (32 تموز 2024)، البدء بتجهيز القوات الأمنية بالمدرعات والأسلحة الخفيفة المطورة، مبينة ان الأسلحة تم اختبار كفاءتها بتجارب قاسية جدا وبتجارب معتمدة عالمياً.

وقال مدير قسم الاستثمار في الهيئة احمد حسام في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الهيئة بدأت بعقود تجهيز القوات الأمنية بالعجلات المدرعة وبالأسلحة الشخصية والخفيفة المطورة من بينها (ام فور) وكذلك النسخة المطورة من سلاح (ام كي ٤٧) وهي (اي كي ١٠٣) المطورة من سلاح الكلاشنكوف".

وأضاف أن "الإنتاج بدأ العام الماضي، والآن يتم تجهيز القوات المسلحة بمجموعة من تلك المنتجات بعد ان تم فحصها بتجارب قاسية جدا ومن خلال الرمي المستمر"، مبيناً أن "تلك التجارب معتمدة عالمياً وليس ضرب من الخيال".

وفي خطوة هي الأولى منذ عام 2003، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل يومين، عدداً من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل من بينها مصنع لقنابر الهاون وآخر للعتاد الخفيف جنوب العاصمة بغداد، وكان رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي، قد اكد في وقت سابق، أن العراق خلال السنوات القليلة القادمة سيكون رقما صعبا في انتاج الصناعات الحربية.