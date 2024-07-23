في الدور السكنية.. اغلاق قاعة "قمار" والقبض على 19 شخصا بداخلها في بغداد

2024-07-23 12:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن اغلاق قاعة للعب القمار والقبض على 19 شخصا بداخلها في جانب الكرخ من العاصمة داخل احد الدور السكنية.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل قطعاتنا الأمنية متمثلة الفرقة الثانية والالية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من مديرية شرطة النجدة، شعبة استخبارات الحرية ، مديرية الامن السياحي عمليات التفتيش والتدقيق للقاعات والمطاعم والكوفيات والمحال التجارية وغلق غير المجازة منها".

وأضافت إنه "تم غلق قاعة تمارس فيها لعبة القمار غير مشروعة واعتقال 19 مخالف بينهم ثلاثة يمارسون القمار أيضا في احد الدور السكنية"، مبينة انه "تم ضبط مخزن لبيع وخزن المشروبات الكحولية غير رسمي ومخالف للشروط والضوابط والقاء القبض على صاحبه".

وتابعت القيادة أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة بموجب وصل استلام أصولي وذلك في منطقتي (الحرية، حي العدل) بجانب الكرخ".