العثور على جثة امرأة "متفسخة" وإصابة شاب بإطلاق نار مجهول في بغداد

2024-07-23 12:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة امرأة "متفسخة" وإصابة شاب بإطلاق نار مجهول في حادثين منفصلين بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت بوجود رائحة كريحة صادرة من إحدى البنايات ضمن منطقة السعدون بالكرادة وسط بغداد، وتم التوجه الى المكان والدخول الى مصدر الرائحة وهي عبارة عن شقة، واتضح وجود امرأة متوفية يبلغ عمرها 70 عاماً تقريبا و متفسخة".

ولفت الى أن "الجثة مجهولة المعلومات كونها لا تمتلك أي مستمسك رسمي".

وفي السياق، أشار المصدر الى "اصابة شاب تولد 1998 نتيجة تعرضه لإطلاق نار مجهول في بساتين (البو سهيل) ضمن قضاء الطارمية".

ولفت الى "نقل الشاب الى المستشفى والتحفظ عليه كون افادته مشكوك بها".