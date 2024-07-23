المالية النيابية: البنك المركزي صادق على زيادة رأس مال المصرف العقاري إلى 500 مليار دينار

2024-07-23 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي صادق على زيادة رأس مال المصرف العقاري إلى 500 مليار دينار لتوسيع شمول المواطنين بقروض الإسكان.وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المالية استضافت مدير المصرف العقاري للتباحث بشأن المبادرة العقارية والاطلاع على آخر تطورات إنجاز طلبات إقراض المواطنين وتمويل مشاريع المجمعات السكنية".وأكد رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، على أن "دعم المصارف وتمكينها هو السبيل الامثل لتحقيق التنمية المستدامة".وأضاف، أن "المبادرة لزيادة رأس مال المصرف العقاري الى 500 مليار دينار والتي صادق عليها البنك المركزي تهدف لتوسيع شمول المواطنين بقروض الإسكان ودعم الاستثمار في بناء المجمعات السكنية".