رئيس الوزراء يبحث مع السفير البريطاني سبل تطوير العلاقات بين البلدين

2024-07-23 13:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع السفير البريطاني ستيفن هيتشن سبل تطوير العلاقات بين البلدين.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "السوداني استقبل السفير البريطاني لدى العراق وبحث معه العلاقات بين العراق وبريطانيا وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف القطاعات والمجالات، وبما يدفع نحو توثيق أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين".وأضاف أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في المنطقة، وخصوصاً ما يحدث منذ أشهر في غزة، والعمل على ضرورة وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين المحاصرين، وكذلك تطويق الصراع والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب الى باقي المنطقة".