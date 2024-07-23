2024-07-23 13:54:06 - المصدر: منصة إيشان

انتقد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، ما جاء في المادة 32 من قانون تقاعد الحشد الشعبي والذي يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت “عدم كفاءته”، متسائلاً بالقول “هل ستُستخدَم للكسب الانتخابي؟”. وقال الحلبوسي في تغريدة له على موقع أكس، تابعتها منصة “إيشان”: “وأنا أتصفح مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة […]

ظهرت المقالة الحلبوسي عن المادة 32 من قانون تقاعد الحشد الشعبي: هل ستُستخدَم للكسب الانتخابي؟ أولاً على ايشان.