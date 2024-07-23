2024-07-23 13:54:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، قتل 4 مسلحين، قالت إن من بينهم “سوكان تشالا” أحد الملاحقين بالنشرة الحمراء للمطلوبين، شمالي العراق. وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن “غارة جوية نفذها الجيش التركي أدت إلى تحييد 4 إرهابيين بينهم الإرهابي يوسف كالكان الملقب بـ”سوكان تشالا” أحد الملاحقين بالنشرة الحمراء للمطلوبين، بتهم “تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي”، على […]

ظهرت المقالة الدفاع التركية: قتل 4 “عماليين” بينهم مطلوب وفق “النشرة الحمراء” شمالي العراق أولاً على ايشان.