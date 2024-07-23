2024-07-23 13:54:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة مجزرة الجيش الإسرائيلي المستمرة في خان يونس على مدار يومين بلغت 85 قتيلا وأكثر من 250 مصابا. ونشر مكتب الإعلام الحكومي في غزة تطورات الأوضاع الميدانية لمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ ساعات صباح أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء. وقال فيما تتوغل آليات إسرائيلية في بلدة […]

ظهرت المقالة صحة غزة: 85 شهيدا ضحية القصف الإسرائيلي المستمر منذ الأمس على خان يونس أولاً على ايشان.