2024-07-23 15:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سمّت الهيئة الإدارية لنادي الحدود، المدرب حيدر عبد الأمير لقيادة كرة الحدود للموسم الكروي 2024-2025.

وقال امين سر النادي حازم تيمور لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة تعاقدت رسمياً مع المدرب حيدر عبد الامير لقيادة الفريق للموسم المقبل وكل من مساعديه فراس الشيخلي ، وقاسم فرحان ، وهشام علي مدرباً لحراس المرمى".

وبين ان "الادارة ستمنح الصلاحيات كاملة للمدرب حيدر لقيادة الفريق وتوفير كل متطلباته خلال قيادته للفريق الموسم المقبل لإنجاح مهمته".

واشار الى ان "الادارة بالاتفاق مع المدرب ستضع برنامجا اعداديا خاصا للفريق قبل دخول منافسات دوري نجوم العراق بموسمه المقبل والمتضمن معسكر تدريبي لتهيئة اللاعبين".

ولم تجدد ادارة النادي عقدها مع المدرب عادل نعمة لموسم اخر بعد ان امضى مواسم طويلة في تدريب فريق الحدود.