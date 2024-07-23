2024-07-23 15:18:06 - المصدر: منصة إيشان

حقق فريق من العلماء الأمريكيين تقدما كبيرا في عكس مرض السكري من خلال تطوير علاج دوائي جديد، يعزز الخلايا المنتجة للإنسولين بنسبة 700%. خلال الدراسة، أجرى العلماء في مستشفى “مونت سيناي” بمنهاتن، ومركز الأبحاث السريرية الخاص غير الربحي “مدينة الأمل، اختبارات للدواء على الفئران المصابة بداء السكري، ما أظهر زيادة كبيرة في الخلايا المنتجة للإنسولين […]

ظهرت المقالة تطوير دواء جديد يحقق نتائج مذهلة في علاج مرض السكري أولاً على ايشان.