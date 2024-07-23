2024-07-23 15:18:06 - المصدر: منصة إيشان

طالب هانيبال القذافي المسجون في لبنان القضاء اللبناني بأخذ إفادة الوزير اللبناني السابق وئام وهاب في قضية اختفاء موسى الصدر عام 1978. واعتبر القذافي الابن أن طلبه “يمثل إخبارا رسميا إلى المحقق العدلي اللبناني”. وقال لوكالة “سبوتنيك” عبر مصدر مقرب منه، اليوم الثلاثاء: “أطالب القضاء اللبناني بالإطلاع على أي معلومة يمكن أن تفيد بالوصول […]

ظهرت المقالة هانيبال القذافي يطالب القضاء اللبناني بأخذ إفادة “وزير سابق” في قضية اختفاء موسى الصدر أولاً على ايشان.