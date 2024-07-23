مزاح انقلب مشاجرة.. مقتل شاب على يد آخر طعنا

2024-07-23 15:48:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - مصر





جريمة صادمة هزت الشارع المصري الاثنين، حثت قتل شاب على يد آخر بعد مشاجرة بينهما.









في التفاصيل، تلقى مدير أمن بني سويف بلاغاً من غرفة عمليات شرطة النجدة في المحافظة يفيد بمقتل شاب على يد آخر طعناً بسكين في شارع ترعة البوصة بمنطقة الجزيرة المرتفعة وسط مدينة بني سويف في صعيد مصر، وفق وسائل إعلام محلية.





وبانتقال السلطات إلى موقع الحادث، تبين من التحريات الأولية أن الواقعة حدثت بشكل مفاجئ، حيث كان الطرفان يمزحان مع بعضهما، لكن سرعان ما انقلب المزاح إلى مشاجرة، وطعن أحدهما الآخر.





كما أكد الأهالي أن المجني عليه "محمد (35 سنة)" الذي يعمل بائع خضروات وبطيخ، كان يسير بأحد الشوارع الجانبية ومعه عربة بطيخ، فالتقى بالجاني "حسام (28 سنة)" وبدأ الكلام بينهما بالمزاح.





غير أن الأمور تطورت فجأة إلى قيام الجاني بطعن المجني عليه بسكين في منطقة البطن.







