بعد دخولها الشهر العاشر.. ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 39090 قتيل و90147 جريح

2024-07-23 15:48:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - فلسطين









بعد دخول حرب غزة شهرها العاشر وصلت حصيلة ضحايا الحرب الدائرة في قطاع غزة إلى قرابة 40 ألفا معظمهم من المدنيين.





وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، أن حصيلة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس ارتفعت إلى أكثر من 39090 ألف قتيل حتى الآن.





وكشفت الوزارة في بيان لها عن نقل 84 قتيلا للمستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حتى صباح الثلاثاء، مشيرة إلى أن إجمالي الجرحى بلغ 90147 منذ 7 أكتوبر.



