بغداد.. مخدرات بالعطيفية ومشاجرة دامية في الزوراء

2024-07-23 16:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة الزوراء شرق العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المشاجرة تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

ووفقاً للمصدر، فإن أسباب المشاجرة لم تُعرف بعد، وما زالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وفي العاصمة أيضا، تمكنت شرطة الكرخ من اعتقال شخصين يتاجران بالمواد المخدرة وضبط 20 كيسا من مادة الكريستال بمنطقة العطيفية.