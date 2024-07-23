الشهر المقبل.. منتخب الشباب يعسكر في البصرة ويواجه البحرين واليمن وديا

2024-07-23 16:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيدخل منتخب شباب في معسكر تدريبي بمحافظة البصرة مطلع الشهر آب المقبلوقال المدير الإداري للمنتخب نديم كريم، اليوم الثلاثاء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتخبَ الشباب سيدخل في معسكر تدريبي بمدينة البصرة للفترة من الأول حتى 13 من شهر آب المقبل". وسيواجه منتخبي البحرين واليمن للشباب وديا في المعسكر، وذلك ضمن منهاج إعداده لتصفيات كأس آسيا المرتقبة.وأضاف، سيلعب منتخب الشباب أمام نظيره البحريني يومي 3 و 6 ، وأمام نظيره اليمني يومي 9 و 12.ويتأهب منتخبنا للشباب لتصفيات كأس آسيا التي تنطلق في 21 من شهر أيلول / سبتمبر المقبل في مجموعة تضم إلى جانبه منتخبات تايلاند والفلبين وبروناي، ويتأهل بطل المجموعة لنهائيات كأس آسيا، كما تتأهل أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في تصفيات مجاميع القارة إلى النهائيات أيضا.