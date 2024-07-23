الداخلية: القبض على تاجري مخدرات دوليين بعملية أمنية في الكرخ

2024-07-23 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على تاجري مخدرات دوليين بعملية أمنية في الكرخ.وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان: إنه "بعملية أمنية وبجهود استخبارية تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للوزارة من إلقاء القبض على (2) من تجار المخدرات الدوليين وبحوزتهما أكثر من (85) كيلوغراما من حبوب الكبتاجون المخدرة".وأضاف، أنه "نفذت عملية إلقاء القبض قوة من أبطال مديرية مخدرات بغداد الكرخ وبإشراف مديرها، حيث تم توقيف المتهمين وفق أحكام المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات وإحالة المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما إلى جهة الاختصاص".